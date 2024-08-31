Канчельскис прокомментировал переход Соболева из «Спартака» в «Зенит»

«В «Спартаке» приняли правильное решение. Они заработали 10 миллионов, а такие деньги на полу не валяются. В любом случае, все свершилось. Теперь в «Зените» для него начинается новая футбольная жизнь», - приводятся слова Канчельскиса на страницах «Спорт-Экспресса».