Канчельскис прокомментировал переход Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с журналистами высказался о трансфере форварда Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».
«В «Спартаке» приняли правильное решение. Они заработали 10 миллионов, а такие деньги на полу не валяются. В любом случае, все свершилось. Теперь в «Зените» для него начинается новая футбольная жизнь», - приводятся слова Канчельскиса на страницах «Спорт-Экспресса».
Александр подписал с петербургским клубом трехлетний трудовой договор с возможностью продления. За «Спартак» нападающий сыграл 140 поединков, в которых отметился 58 забитыми мячами и 32 голевыми передачами.
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