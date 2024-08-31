Сёмин оценил перспективы Соболева в «Зените»

Бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал трансфер форварда Александра Соболева в петербургский «Зенит» из «Спартака».
«Все может показать только время. Соболев продолжал работать индивидуально в физическом плане. Он же не собирался заканчивать играть в футбол, а готовился продолжить карьеру в другом клубе», - передает слова тренера «Р-Спорт».
О трансфере 27-летнего центрального форварда в петербургский клуб было объявлено 30 августа. Соболев подписал с «Зенитом» трехлетний трудовой договор, в котором предусмотрен пункт пролонгации сотрудничества на один сезон.
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