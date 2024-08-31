Павлюченко: «Локомотив» и «Краснодар» не определят победителя»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча седьмого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром».

По мнению эксперта, предстоящая встреча завершится вничью.

«Голов, скорее всего, будет немного, особенно учитывая последние матчи «Краснодара». «Локомотив» тоже рисковать много не станет. Победителя они не определят», — приводит слова Павлюченко ВсеПроСпорт.Ру.

Матч «Локомотив» — «Краснодар» состоится завтра, 1 сентября. Начало этой игры запланировано на 19:45 по московскому времени. Отметим, что прямо сейчас «железнодорожники» возглавляют турнирную таблицу РПЛ, опережая третьих южан на три очка.