Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павлюченко: «Локомотив» и «Краснодар» не определят победителя»

31 Августа 2024 • 11:08 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
1 2.20 X 3.65 2 3.10
01.09 19:45

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча седьмого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром».

По мнению эксперта, предстоящая встреча завершится вничью.

«Голов, скорее всего, будет немного, особенно учитывая последние матчи «Краснодара». «Локомотив» тоже рисковать много не станет. Победителя они не определят», — приводит слова Павлюченко ВсеПроСпорт.Ру.

Матч «Локомотив» — «Краснодар» состоится завтра, 1 сентября. Начало этой игры запланировано на 19:45 по московскому времени. Отметим, что прямо сейчас «железнодорожники» возглавляют турнирную таблицу РПЛ, опережая третьих южан на три очка.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Роман Павлюченко Краснодар ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 31 Августа
12:45
Белоус: «Дзюбе было бы неплохо поехать поиграть за границу»
10:20
Милонов: «Дзюба никому не нужен»
09:54
Наумов: «В следующем году «Локомотив» способен побороться за чемпионство»
30 Августа
19:40
Ставка и прогноз на матч Локомотив — Краснодар РПЛ — 1 сентября 2024
17:37
Бесплатная ставка и прогноз на матч Локомотив — Краснодар чемпионата России — 1 сентября 2024
15:30
Назначен судья на матч «Локомотив» - «Краснодар»
12:45
Митрюшкин высказался о конкуренции с Лантратовым
29 Августа
18:47
Актуальная ставка и прогноз на матч Локомотив – Краснодар чемпионата России – 1 сентября 2024
14:37
Сулейманов: Хочу помочь «Локомотиву» закрепиться на первом месте в РПЛ
14:23
Сулейманов рассказал о советах от Дзюбы
14:15
Наумов: «Не дал бы ни одного процента на чемпионство «Локомотива»
10:39
Галактионов ответил на вопрос о возможном возвращении Антона Миранчука в «Локомотив»
28 Августа
15:17
Форвард «Краснодара» заявил, что команда могла выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов
14:38
«Локомотив» открывает таланты»: Губерниев похвалил Галактионова
10:55
Александр Мостовой признался, что его удивил «Локомотив»
26 Августа
17:03
Эштреков рассказал о перспективах «Локомотива» в борьбе за золото РПЛ
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА КРАСНОДАР
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА Криштиану Роналду назвал самого популярного человека в мире Определились все 36 участников Лиги чемпионов «Реал» выбрал новую звезду в полузащиту – известно имя Винисиус предупредил фанатов: «В следующий раз «Реал» уйдёт с поля» Криштиану Роналду высказался о финале Лиги чемпионов в Москве Серхио Рамос договорился с новым клубом Назван фаворит Лиги чемпионов: «Арсенал» - третий, «Барселона» - шестая «Барселона» сделала предложение по игроку «Ливерпуля» «Реал» может продать нападающего
Флик не пустил Неймара обратно в «Барселону» - названа причина «Реал» давит на сборные в своих интересах Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА «Реал» - «Вальядолид»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 «Реал» повторно потерял очки на островах «Я уже лучший в истории»: Роналду назвал свою большую цель Ошибки вратаря «Атлетика» помогли «Барселоне» одержать победу Криштиану Роналду назвал самого популярного человека в мире Кьеза переходит в «Ливерпуль» – названа сумма трансфера «Брайтон» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
Спортивные новости
Овечкин заявил, что свой последний матч в карьере он проведёт за московское «Динамо» Касаткина проиграла Стирнс и вылетела с US Open Норрис выиграл Гран-при Нидерландов, Ферстаппен – второй Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Александрова обыграла китаянку Юэ и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
31.08.24 в 15:00
Химки Химки
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.60 3.80 1.88
Видео
31.08.24 в 17:30
Пари НН Пари НН
Зенит Зенит
9.00 5.00 1.32
Видео
31.08.24 в 19:45
Спартак Москва Спартак Москва
Рубин Рубин
1.62 3.90 5.00
Видео
31.08.24 в 20:00
Ахмат Ахмат
Акрон Акрон
1.84 3.75 3.85
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 31 Августа
12:58 · Россия. Премьер-лига
Белоус высказался о возможном переходе Антона Миранчука в «Динамо»
12:46 · Россия. Премьер-лига
Бурлак: «Крылья» должны обыгрывать «Динамо»
12:45 · Россия. Премьер-лига
Белоус: «Дзюбе было бы неплохо поехать поиграть за границу»
12:37 · Россия. Премьер-лига
Боярский: «Фанаты «Спартака» освистают Соболева, но это только подстегнёт его»
12:32 · Россия. Премьер-лига
Ньямси оценил шансы «Локомотива» стать чемпионом России
12:30 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Ахмат» должен победить «Акрон»
12:16 · Россия. Премьер-лига
Сильянов: «Локомотиву» нужно побеждать «Краснодар»
12:16 · Россия. Премьер-лига
Шикунов: «Соболев захотел выигрывать трофеи»
12:03 · Россия. Премьер-лига
Геркус: «В сделке по Соболеву и «Зенит», и «Спартак» выглядят проигравшими»
11:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Енисей» проиграл «Балтике» из-за привоза голкипера
11:49 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Уверен, что Соболев принесёт пользу «Зениту»
11:47 · Россия. Премьер-лига
Деменко высказался о последствиях потери Глушенкова для «Зенита»
11:37 · Россия. Премьер-лига
Прогноз на матч «Ахмат» - «Акрон» от Бубнова
11:37 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Свои 8-10 голов за «Зенит» Соболев забьёт» 2
11:25 · Россия. Премьер-лига
Зарема: «Наш любимый дельфин выбросился на берега Невы»
11:25 · Россия. Премьер-лига
Якубко рассказал, почему Джикия, Дзюба и Миранчук не могут найти новый клуб
11:20 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис прокомментировал переход Соболева из «Спартака» в «Зенит»
11:12 · Россия. Премьер-лига
Сёмин оценил перспективы Соболева в «Зените»
11:08 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко: «Локомотив» и «Краснодар» не определят победителя»
10:56 · Россия. Премьер-лига
Белоус: «Абена техничнее Эраковича»
10:55 · Россия. Премьер-лига
Бубнов сделал точный прогноз на матч «Спартак» - «Рубин»
10:46 · Россия. Премьер-лига
Терёхин - о Соболеве в «Зените»: «Где деньги, там и родина»
10:39 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: «Очень рад, что Кухарчук откликнулся на предложение «Ротора»
10:30 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал победителя матча «Пари НН» - «Зенит»
10:25 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал точный счёт матча «Химки» - ЦСКА
Все новости
Рекомендуем