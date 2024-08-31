Ушедший из «Спартака» Соболев: «Зенит – чемпион!»

Нападающий Александр Соболев высказался о своем переходе в петербургский «Зенит». Как сообщает пресс-служба клуба, в конце интервью 27-летний россиянин сказал: «Зенит – чемпион!».

Напомним, что до трансфера в стан «сине-бело-голубых» Александр долгое время выступал за московский «Спартак». Форвард защищал цвета «народной команды» с 2020 года. Нападающий сыграл за московский клуб 140 поединков, забил 58 мячей и сделал 32 ассиста.

Соболев подписал с «Зенитом» трудовое соглашение на три года с возможностью продления на один сезон. Сумма трансфера нападающего составляет десять миллионов евро.

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