Белоус: «Абена техничнее Эраковича»

Футбольный функционер Юрий Белоус высказался об игре новичка «Спартака» Миенти Абены.

Эксперт сравнил игрока «красно-белых» с защитником «Зенита» Страхиньей Эраковичем.

«В целом физически крепкий защитник, неплохо оснащён технически. Мне кажется, Абена техничнее зенитовца Эраковича, который за несколько минут в игре со «Спартаком» умудрился получить две жёлтые и подвёл свою команду», — цитирует Белоуса «Спорт-Экспресс».

Напомним, Абена перешёл в «Спартак» по ходу текущего месяца из «Ференцвароша» за 1,2 миллиона евро. В составе «красно-белых» защитник успел провести одну игру, не сумев отметиться в ней результативными действиями.