Бубнов сделал точный прогноз на матч «Спартак» - «Рубин»

В матче седьмого тура чемпионата России московский «Спартак» на домашнем стадионе встретится с казанским «Рубином». Своим прогнозом по этому поединку поделился Александр Бубнов.

«2:1. Гости могут забить, у «спартаковцев» оборона не такая уж сильная. Но, думаю, и московский коллектив на своём поле должен забивать, причём больше соперника», - приводятся слова Бубнова на страницах Sportbox.

«Спартак» примет «Рубин» на стадионе «Лукойл Арена» в субботу, 31 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.