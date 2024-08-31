Терёхин - о Соболеве в «Зените»: «Где деньги, там и родина»

Бывший футболист Олег Терёхин высказал мнение о переходе российского нападающего Александра Соболева из московского «Спартака» в петербургский «Зенит».
«Нормально, если ты переходишь из одной команды в другую. Это раньше между такими клубами обычно не переходили, а сейчас все проще. Где больше, туда и идешь. Где деньги, там и родина», - передает слова Терёхина «Спорт уик-энд».
Ранее стало известно о размере заработной платы Соболева в «Зените».
Александр пополнил ряды петербургского клуба 30 августа. Нападающий подписал трехлетний трудовой договор с возможностью продления на один сезон.
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