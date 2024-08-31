Раскрыта зарплата Соболева в «Зените» - игрок получил больше, чем в «Спартаке»

Форвард Александр Соболев сменил московский «Спартак» на петербургский «Зенит». 27-летний футболист заключил контракт на три года с возможностью продления на сезон.

Как сообщается в телеграм-канале «КБ Телега», заработная плата нападающего в новом клубе составит три миллиона евро в год. В стане «красно-белых» Александр получал на 800 тысяч меньше.

Напомним, что за «Спартак» Соболев выступал с 2020 года. Он провел 140 поединков, в которых отметился 58 забитыми мячами и 32 голевыми передачами.

В новом сезоне чемпионата России Александр провел всего один поединок без голевых действий.

Соболев поставил одно условие «Зениту»