Бояринцев: «Очень рад, что Кухарчук откликнулся на предложение «Ротора»

Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев высказался о переходе в волгоградский клуб нападающего Ильи Кухарчука, который ранее выступал за «Пари НН».

Напомним, Кухарчук перешёл в «Ротор» на правах сезонной аренды. По мнению Бояринцева новобранец сможет усилить его команду.

«Это было совместное решение: и я лично общался с Ильёй, и хорошая работа нашего спортивного директора. Очень рад, что Илья откликнулся на моё предложение, предложение «Ротора», — приводит слова Бояринцева «Матч ТВ».

В этом сезоне 34-летний Кухарчук успел провести в составе «Ротора» три игры, в которых ему удалось отметиться одним забитым голом.