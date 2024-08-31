Бубнов назвал победителя матча «Пари НН» - «Зенит»

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о поединке между «Пари НН» и петербургским «Зенитом» в седьмом туре Премьер-лиги.
«0:2. У «Зенита» проблемы, но не такие критичные, чтобы это повлияло на игру с «Пари НН». Нижегородцы могут упереться, но это не та команда, с которой «Зенит» может потерять очки», - приводит слова Бубнова Sportbox.
Поединок состоится на стадионе в Нижнем Новгороде сегодня, 31 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. «Пари НН» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, а «Зенит» находится на второй строчке.
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