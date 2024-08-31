Бубнов назвал точный счёт матча «Химки» - ЦСКА

В стартовом матче седьмого тура чемпионата России столичный ЦСКА на выезде встретится с подмосковными «Химками». Об этой встрече высказался футбольный эксперт Александр Бубнов.

«0:2. Здесь ожидаю интересное противостояние. В предыдущих матчах ЦСКА выглядел уверенно, состав удалось стабилизировать. Думаю, москвичам будет непросто, но побеждать они должны», - передает слова Бубнова Sportbox.

Матч «Химки» - ЦСКА состоится сегодня, 31 августа, начало запланировано в 15:00 по московскому времени. После шести туров хозяева занимают 11-е место в турнирной таблице, а гости – шестое.