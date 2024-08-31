Милонов: «Дзюба никому не нужен»

Депутат Госдумы Виталий Милонов поделился мнением о бывшем нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе.

Напомним, 36-летний Дзюба покинул «железнодорожников» в начале этого лета и до сих пор не смог найти себе новый клуб.

«Дзюба никому не нужен. Артём должен объективно осознать, что он уже всё, не востребован среди серьёзных клубов. Наверное, ему пора переходить на тренерскую, консультационную работу», — цитирует Милонова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» 26 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Сейчас портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной России в 2 миллиона евро.