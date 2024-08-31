Колыванов: «Семак точно даст Соболеву шанс в «Зените»

Футбольный эксперт Игорь Колыванов высказался относительно перспектив нападающего Александра Соболева в петербургском «Зените».
«Шансы отвоевать место в основном составе «Зенита» не сказать, что сверхбольшие, но Семак даст ему шанс. Потому что не может быть такого, что футболиста покупают, а шансов не дают», - передает слова Колыванова «РБ Спорт».
Соболев пополнил ряды петербургского клуба в пятницу, 30 августа. Нападающий подписал с «сине-бело-голубыми» трехлетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации на один сезон. Сумма трансфера оценивается в десять миллионов евро.
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