Пименов: «Оренбург» сможет дать бой «Динамо»

Бывший игрок «Динамо» Руслан Пименов поделился ожиданиями от матча седьмого тура РПЛ, в котором «бело-голубые» сыграют с «Оренбургом».

По мнению эксперта, в предстоящей игре динамовцы смогут добиться непростой победы в гостях.

«У «Оренбурга» кризис, из которого нужно вылезать, и они смогут дать бой. В этой встрече будет тяжёлая победа «Динамо» в один мяч», — приводит слова Пименова Metaratings.

Матч «Оренбург» — «Динамо» состоится завтра, 1 сентября. Начало — в 15:00 по московскому времени. Прямо сейчас «бело-голубые» занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, опережая 12-й «Оренбург» на семь очков.