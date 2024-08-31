Наумов: «В следующем году «Локомотив» способен побороться за чемпионство»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о работе главного тренера «железнодорожников» Михаила Галактионова.

По мнению эксперта, вместе с Галактионовым «Локомотив» сможет побороться за чемпионский титул в следующем году.

«Если руководство клуба не помешает Галактионову, то он может сделать отличную команду. В этом году «Локо» вряд ли поборется за титул с «Зенитом», но в следующем это возможно. Футболисты будут более опытные и сыгранные», — приводит слова Наумова «Чемпионат».

После шести туров текущего розыгрыша РПЛ «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Зенит» на одно очко. Свой следующий матч «красно-зелёные» проведут завтра, 1 сентября, против «Краснодара». Начало — в 19:45 по московскому времени.