Белоус отреагировал на переход Соболева в «Зенит»

Футбольный функционер Юрий Белоус поделился мнением о переходе нападающего Александра Соболева из столичного «Спартака» в петербургский «Зенит».
«Представляете, какое столпотворение форвардов может получиться в «Зените»? Могут быть недовольные... Да и Соболева вряд ли устроит расклад, при котором он окажется в запасе. Пока неясна ситуация с Сергеевым», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».
Ранее стало известно, что 27-летний центральный нападающий подписал с петербургским клубом трехлетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации на один сезон.
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