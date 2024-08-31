Белоус отреагировал на переход Соболева в «Зенит»

«Представляете, какое столпотворение форвардов может получиться в «Зените»? Могут быть недовольные... Да и Соболева вряд ли устроит расклад, при котором он окажется в запасе. Пока неясна ситуация с Сергеевым», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».