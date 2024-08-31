Радченко: «Адаптационный период в «Зените» Соболеву предстоит серьёзный»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о переходе российского нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

Напомним, официально о трансфере было объявлено вчера, 30 августа. За игрока сборной России «Зенит» заплатил около 10 миллионов евро.

«Конечно, ему придётся перенести довольно серьёзное давление болельщиков. Как это было у Дзюбы, у других игроков, приходивших в своё время в «Зенит». Так что адаптационный период Соболеву предстоит серьёзный», — цитирует Радченко «РБ Спорт».

Свой ближайший матч «Зенит» проведёт сегодня, 31 августа, против «Пари НН». Начало — в 17:30 по московскому времени.