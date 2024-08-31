Заварзин высказался о громком трансфере Соболева в «Зенит»

Экс генеральный директор московского «Спартака» Юрий Заварзин поделился мнением о том, как фанаты «красно-белых» отнесутся к трансферу нападающего Александра Соболева в петербургский «Зенит».
«Болельщики «Спартака» по любому будут кричать в его сторону. Ну и пусть кричат, а что делать. Собаки лают, караван идёт. Соболев будет выполнять свою работу, а болельщики «Спартака», как они были, так и останутся», - передает слова Заварзина «Советский Спорт».
Соболев заключил с петербургским клубом долгосрочный трудовой договор по схеме «3+1». В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Александр провел всего один поединок.
Бан пользователя