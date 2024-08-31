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Игрок «Рубина» Грицаенко: «Постараемся сделать всё, чтобы забрать очки у «Спартака»

31 Августа 2024 • 09:26 Комментировать
Спартак Москва
...
Рубин
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Через 8 ч. 42 мин.

Защитник «Рубина» Алексей Грицаенко поделился ожиданиями от матча седьмого тура РПЛ, в котором его команда встретится с московским «Спартаком».

Футболист похвалил соперника, назвав «Спартак» агрессивной командой, которой удалось пройти проверку в матче с действующим чемпионом России «Зенитом».

«Спартак» – очень хорошая команда, в прошлом туре они прошли проверку «Зенитом». Постараемся сделать всё, чтобы забрать очки у «Спартака», а в лучшем случае хотелось бы и победить», — цитирует Грицаенко Metaratings.

Матч «Спартак» — «Рубин» состоится сегодня, 31 августа. Начало — в 19:45 по московскому времени.

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