Игрок «Рубина» Грицаенко: «Постараемся сделать всё, чтобы забрать очки у «Спартака»

Защитник «Рубина» Алексей Грицаенко поделился ожиданиями от матча седьмого тура РПЛ, в котором его команда встретится с московским «Спартаком».

Футболист похвалил соперника, назвав «Спартак» агрессивной командой, которой удалось пройти проверку в матче с действующим чемпионом России «Зенитом».

«Спартак» – очень хорошая команда, в прошлом туре они прошли проверку «Зенитом». Постараемся сделать всё, чтобы забрать очки у «Спартака», а в лучшем случае хотелось бы и победить», — цитирует Грицаенко Metaratings.

Матч «Спартак» — «Рубин» состоится сегодня, 31 августа. Начало — в 19:45 по московскому времени.