Титов дал прогноз на матч Спартак» - «Рубин»

В рамках седьмого тура чемпионата России московский «Спартак» на своем поле встретится с казанским «Рубином». Об этом поединке высказался бывший игрок «красно-белых» Егор Титов.
«Ставлю на «обе забьют и тотал больше 2,5». «Спартак» на своем поле в чемпионате не пропускал, но время уже пришло, тем более у казанцев мастеровитая атака. Станкович настроит команду, впереди жду от нее голов», - передает слова Титова «РБ Спорт».
Матч «Спартак» - «Рубин» состоится на московском стадионе «Лукойл Арена» сегодня, 31 августа, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. В преддверии поединка хозяева занимают пятое место, а гости – седьмое.
Бан пользователя