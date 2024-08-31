Титов дал прогноз на матч Спартак» - «Рубин»

«Ставлю на «обе забьют и тотал больше 2,5». «Спартак» на своем поле в чемпионате не пропускал, но время уже пришло, тем более у казанцев мастеровитая атака. Станкович настроит команду, впереди жду от нее голов», - передает слова Титова «РБ Спорт».