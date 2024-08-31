Мостовой: «Спартак» вскроет оборону неуступчивого «Рубина»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча седьмого тура РПЛ, в котором «красно-белые» сыграют с «Рубином».

По мнению эксперта, москвичи одержат минимальную победу над казанской командой.

«2:1. «Спартаку» непросто с командами, которые играют низким блоком, как это было с «Ахматом». Но думаю, что «красно-белые» вскроют оборону неуступчивого «Рубина», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Матч «Спартак» — «Рубин» состоится сегодня, 31 августа, в Москве. Начало этой игры запланировано на 19:45 по местному времени. Отметим, что прямо сейчас «красно-белые» опережают команду Рашида Рахимова в турнирной таблице РПЛ на одно очко.