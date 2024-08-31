Кечинов объяснил, почему Соболеву будет тяжело в «Зените»

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался относительно перехода нападающего Александра Соболева в петербургский «Зенит».
«Соболеву будет тяжело заиграть в стартовом составе, у петербуржцев очень качественные нападающие, буквально пару дней назад подписали аргентинца Гонду. Но если получится - я буду за него рад», - передает слова Кечинова «РБ Спорт».
Напомним, что о трансфере Соболева в петербургский клуб было объявлено в пятницу, 30 августа. В нынешнем сезоне чемпионата России Александр провел всего один поединок, не отметившись голевыми действиями.
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