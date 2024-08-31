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Салихова: «Вместо перчатки в «Зенит» отправили Соболева»

31 Августа 2024 • 09:00 Комментировать

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на переход форварда Александра Соболева в петербургский «Зенит».

«Вместо перчатки в «Зенит» отправили Соболева. Я бы не допустила такой ситуации, когда лучший нападающий уходит в стан принципиального соперника. А может просто он для них не принципиальный?» - цитирует Салихову Metaratings.ru.

Напомним, что Соболев являлся футболистом «Спартака» с 2020 года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 27-летний нападающий провел всего одну встречу. С середины июля Соболев был отстранен от тренировок с «красно-белыми».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Соболев Зарема Салихова ещё теги
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