Радченко: «У Соболева есть хороший шанс оставить след в истории «Зенита»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о трансфере нападающего Александра Соболева из «Спартака».

«Зенит» - это большой клуб, в последнее время лучший в России. У Соболева есть хороший шанс оставить свой след в истории «Зенита», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

О переходе 27-летнего центрального нападающего из «Спартака» в «Зенит» было объявлено в пятницу, 30 августа. Трудовое соглашение игрока с «сине-бело-голубыми» рассчитано на три года с возможностью пролонгации на сезон.

В текущем розыгрыше РПЛ Соболев провел всего один поединок.