Титов - о футболисте «Спартака»: «Это тот игрок, которого ждали все болельщики»

Экс-футболист московского «Спартака» Егор Титов оценил уровень игры новичка «народной команды» Эсекьеля Барко.
«Барко - лидер и любит играть с мячом. Почти все опасные моменты и голевые передачи идут при участии Барко. Это тот игрок, которого ждали все болельщики. Главное, чтобы он играл без травм и спадов», - передает слова Титова Metaratings.ru.
Аргентинский полузащитник пополнил ряды «красно-белых» в летнее трансферное окно. Он подписал со «Спартаком» трехлетнее трудовое соглашение. Барко принял участие в семи поединках, отметившись двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.
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