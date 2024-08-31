Черданцев прокомментировал переход Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Известный комментатор Георгий Черданцев поделился мнением о переходе нападающего Александра Соболева из московского «Спартака» в петербургский «Зенит».

«Довольны все: «Зенит» получил фактурного нападающего с российским паспортом, «Спартак» получил деньги, Сергеев - игровую практику, Соболев - новый вызов. Так что все довольны», - оставил публикацию комментатор в своих соцсетях.

В прошлом сезоне Соболев сыграл 34 поединка, в которых записал на свой счет десять забитых мячей и девять голевых передач. В новом розыгрыше Премьер-лиги 27-летний нападающий провел всего одну встречу.