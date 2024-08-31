«Фратрия» сделала заявление после ухода Соболева в «Зенит»

Фанатская группировка московского «Спартака» - «Фратрия» - отреагировала на трансфер центрального форварда Александра Соболева в петербургский «Зенит».

«Прощай! Александр Соболев покинул «Спартак». В этом человеке ошиблись миллионы болельщиков красно-белых», - говорится в публикации болельщиков «народной команды».

В нынешнем сезоне чемпионата России 27-летний нападающий сыграл всего одну встречу. С середины июля Александр был отстранен от тренировок со «Спартаком».

Ближайший поединок в Премьер-лиге «Зенит» сыграет на выезде против «Пари НН». Встреча состоится сегодня, 31 августа, и начнется в 17:30 по московскому времени.