​Булыкин рассказал, каких футболистов необходимо срочно пристроить

Александр Соболев покинут московский «Спартак» в направлении питерского «Зенита», в пятницу чемпионы России подтвердили своё новое подписание. И теперь бывший футболист российской сборной Дмитрий Булыкин считает, что было бы неплохо пристроить и некоторых других остающихся без контракта заслуженных игроков. Он назвал некоторые конкретные фамилии.

- Конечно хочется, чтобы и другие наши футболисты еще куда-то перешли и помогали российскому футболу. Имею в виду Антона Миранчука, Артема Дзюбу и Георгия Джикию. Все-таки хочется, чтобы эти ребята с большим опытом и мастерством помогали молодежи развиваться, - цитирует слова Булыкина Газета.Ru.