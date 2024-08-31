​Булыкин: «Оценку трансферу Соболева можно будет дать через 2-3 месяца»

Александр Соболев покинут московский «Спартак» в напроавлении питерского «Зенита», в пятницу чемпионы России подтвердили своё новое подписание. Бывший игрок российской сборной Дмитрий Булыкин считает, что реальную оценку трансферу можно будет дать только через несколько месяцев.

- Вопрос, как Соболев себя проявит, потому что пока болельщики против, плохо к нему настроены, взаимодействие с партнерами пока не налажено. Но это мы все сможем оценить только хотя бы через пару-тройку месяцев, - цитирует слова Булыкина Газета.Ru.

Напомним, что Соболев выступал за московский «Спартак» с 2020 года.