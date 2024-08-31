​Булыкин прокомментировал переход Соболева в «Зенит»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился своим мнением о главной новости российского футбола - трансфере Александра Соболева в питерский «Зенит». Он заявил, что рад окончанию продолжительной саги, связанной с футбольной судьбой Соболева, который расстался с московским «Спартаком», за который выступал с 2020 года.

- Меня радует, что закончилась сага с переходом, потому что я за футболистов – чтобы они участвовали в матчах, а не простаивали. Еще радует, что в «Зенит» перешел российский футболист. Для многих наших команд хорошо бы иметь побольше россиян, - цитирует слова Булыкина Газета.Ru.