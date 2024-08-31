Радимов: «Соболеву никто так просто не отдаст место в основе»

Бывший игрок питерского «Зенита» Владислав Радимов порассуждал о конкуренции, с которой предстоит столкнуться в новом клубе Александру Соболеву. Нападающий перешёл в «Зенит» официально из «Спартака» в пятницу, 30 августа.

«Мы говорили про конкуренцию. Аргентинец [Лусиано Гонду], который пришел в «Зенит», не дешевле Соболева. А Кассьерра — один из лучших бомбардиров РПЛ. Никто из них просто так место Соболеву отдавать не будет», - рассуждает Радимов для телеканала «Матч ТВ».

Как добавил Радимов, он ничуть не удивится тому, если Соболев конкурентам место в основе проиграет, а в следующем сезоне ему придётся уйти в аренду в другой клуб.

«Зенит» объявил о трансфере Соболева из «Спартака»