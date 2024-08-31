«Спартак» – «Рубин»: Возможные стартовые составы от Станковича и Рахимова на матч РПЛ

В седьмом туре чемпионата России московский «Спартак» сыграет дома против казанского «Рубина». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пробует угадать стартовые составы команд на этот матч.

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Бабич, Абена, Денисов, Литвинов, Зобнин, Медина, Барко, Бонгонда, Угальде.

«Рубин»: Ставер, Рожков, Грицаенко, Вуячич, Тесленко, Кабутов, Зотов, Угочукву, Чумич, Даку, Шабанаджай.

У «Спартака» травму в предыдущем матче чемпионата получил крайний защитник Олег Рябчук. В стане «Рубина» повреждения у полузащитников Александара Юкича и Валентина Вады.

В шестом туре РПЛ «Спартак» сыграл с «Зенитом» 0:0, а «Рубин» выиграл у махачкалинского «Динамо» (2:0). Дальше в рамках Кубка «Спартак» проиграл «Динамо» из Махачкалы (0:1), а «Рубин» победил «Факел» (2:0).

Матч «Спартак» – «Рубин» пройдёт сегодня, 31 августа. Начало – в 19:45. Место проведения встречи – «Лукойл Арена». За ходом игры можно будет наблюдать в текстовой онлайн-трансляции на LiveResult.Ru.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов