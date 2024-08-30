Появились подробности того, как форвард Александр Соболев покинул командный чат московского «Спартака». Напомним, что в пятницу Александр официально стал игроком питерского «Зенита».

По информации Metaratings, Соболев перед выходом поблагодарил игроков «красно-белых», а также предложил помощь в случае необходимости в будущем.

«Несмотря на вражду на поле, он всегда готов помочь бывшим партнёрам в обычной жизни», - делится источник.

Ранее Соболев уже в статусе игрока «Зенита» посвятил пост своей бывшей команде. В «Спартаке» Александр оказался в 2020 году, когда перешёл в столичный клуб из самарских «Крыльев Советов».