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Бурундук стал талисманом «Пари НН» официально

30 Августа 2024 • 23:08 Комментировать

Нижегородский «Пари НН» обзавёлся новым талисманом. Отныне им является бурундук по имени Нинч. В клубной пресс-службе рассказали, почему решили использовать в качестве талисмана именно этого лесного зверька.

«Почему бурундук? Этот обаятельный зверек – один из самых узнаваемых символов нашей области, который обитает в нижегородских лесах», - рассказали в клубе.

Напомним, что в рамках седьмого тура РПЛ «Пари НН» будет принимать действующего чемпиона России – «Зенит». В турнирной таблице у нижегородского клуба 10-е место и шесть очков.

Как добавили в «Пари НН», отныне Нинча можно будет найти на каждом домашнем матче «горожан».

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Пари НН
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