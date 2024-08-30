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Мбаппе провалил старт и пошёл против «Реала», Роналду указали на место, а у Соболева проблемы со здоровьем – в главных слухах недели рубрика

30 Августа 2024 • 22:06 Комментировать

В главных слухах недели вы узнаете, как Килиан Мбаппе пошёл против «Реала», почему Криштиану Роналду указали на место, и какие проблемы со здоровьем выявили у Александра Соболева перед трансфером из «Спартака» в «Зенит». Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Мбаппе провалил старт и пошёл против «Реала»

Килиан Мбаппе не лучшим образом начал свой путь в «Реале». В трёх стартовых турах Ла Лиги звёздный форвард не смог забить ни одного гола. Разумеется, от Мбаппе ждали гораздо большего уже с первых игр, учитывая его статус. Если верить информации из прессы, в «Реале» хотели, чтобы Килиан после провального старта отдохнул и не ехал в сборную Франции. Но форвард пошёл против своего клуба и настоял на поездке на матчи Лиги наций. Мбаппе надеется, что время в национальной команде позитивно на него повлияет.

Винисиус может поехать к Роналду

Пару недель назад футбольное сообщество всколыхнула информация о возможном трансфере Винисиуса Жуниора в саудовский клуб за 1 миллиард евро. На неделе в прессу просочились новые данные – Винисиус может отправиться из «Реала» на Ближний Восток следующим летом. При этом у бразильца есть сразу несколько вариантов – «Аль-Наср», «Аль-Хиляль», «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихад». Словом, Винисиус менее чем через год может стать одноклубником Криштиану Роналду.

Роналду указали на место

В это трудно поверить, но у «Аль-Насра» финансовые трудности. Так говорят слухи. Боссы клуба якобы запросили у государственного инвестиционного фонда деньги на усиление состава, но в ответ услышали твёрдое «нет». Звёздный игрок команды Криштиану Роналду знает о трудностях и недоволен ими. При этом руководство призвало португальца держать язык за зубами и не распространяться. Роналду указали, что он просто футболист и не должен поднимать тему финансового состояния клуба публично.

Неймар предложил себя «Барселоне» - клуб ответил

Неймар мечтает снова примерить на себе футболку «Барселоны». По слухам, звёздный бразилец предложил себя каталонскому клубу. Впрочем, «сине-гранатовые» ответили Неймару отказом. В «Барсе» считают, что бразильский форвард после своей травмы вряд ли сможет всерьёз помочь клубу. Решение по Неймару поддержал и главный тренер «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик – он смотрит в сторону других игроков.

У Соболева проблемы со здоровьем

Трансферная сага закрыта – нападающий Александр Соболев перешёл из «Спартака» в «Зенит». Если верить слухам, в ходе обследования для питерского клуба у футболиста выявили проблемы. Физически Соболев в порядке, но у форварда якобы есть проблемы с ментальным здоровьем. Предполагается, что этому поспособствовали стрессы, с которыми Александр сталкивался в последние недели, когда вопрос его будущего не был ясен, и он был отстранён от тренировок в «Спартаке». К счастью, проблемы Соболева не являются серьёзными – в скором времени он должен полностью восстановиться.

Слухи собирал Александр Тихий.

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