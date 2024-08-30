Московское «Динамо» хочет подписать до окончания трансферного окна ещё одного игрока в линию обороны. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру». По нашей информации, в шорт листе «бело-голубых» на усиление находятся в основном россияне.

«Динамо» по итогу шести туров нового сезона РПЛ идёт на четвёртом месте турнирной таблицы. У «бело-голубых» в активе 12 набранных очков, отставание от первого места составляет три балла. В рамках седьмого тура команда Марцела Лички будет гостить в Оренбурге, где сыграет с местным одноимённым клубом.

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