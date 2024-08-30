Московский «Спартак» после продажи форварда Александра Соболева в питерский «Зенит» хочет купить хавбека «Ростова» Данила Глебова. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Тем не менее, «красно-белые» постараются сбить цену за футболиста. В «Спартаке» считают, что 12 млн евро, которые просит «Ростов» за своего лидера – это много.

Напомним, что «Спартак» ориентировочно продал «Зениту» Соболева за сумму в 10 млн евро. В пятницу Александра официально представили как игрока «Зенита».

Глебов – лидер и один из старожилов «Ростова», в составе дончан Данил с 2019 года.