В агентстве венесуэльского защитника Диего Луны специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировали свежую сделку по игроку между «Химками» и «Балтикой». Легионер перешёл в подмосковный клуб в рамках аренды.

«Да, это аренда, но у «Химок» будет возможность его выкупить. Диего будет делать всё возможное, чтобы помочь новой команде. Опыт игры в РПЛ у него есть», - сказали нашему корреспонденту в агентстве AFV.

Напомним, что Луна оказался в российском футболе зимой 2024 года, когда перебрался в «Балтику» из венесуэльского столичного «Каракаса». Новичку подмосковного клуба 24 года.