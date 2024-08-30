Венесуэльский центральный защитник Диего Луна присоединился к «Химкам» из «Балтики». Новостью делится пресс-служба подмосковной команды.

Проведёт Луна в «Химках» один сезон в рамках арендного соглашения. У нового клуба венесуэльца есть опция выкупа игрока.

Напомним, Луна оказался в российском футболе зимой 2024 года. Тогда он перебрался в «Балтику» из венесуэльского «Каракаса». Однако по итогу прошлого сезона «Балтике» не суждено было остаться в Российской премьер-лиге, клуб занял в турнирной таблице 15-е место и вылетел.

«Химки» по итогу шести туров РПЛ идут на 11-м месте с шестью очками.