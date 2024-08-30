Орлов – о Соболеве: «Семак мне говорил, что ему нужен силовой форвард»

Известный комментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов высказался о новичке питерского клуба Александре Соболеве. Нападающий официально пополнил состав чемпиона России 30 августа.

«Риски действительно есть. Но Сергей Богданыч Семак мне говорил, что ему нужен силовой форвард. Наверняка он внимательно следил за Соболевым, собирал данные», - говорит Орлов для «Спорт-Экспресса».

Как добавил Орлов, очень будет интересно посмотреть на то, как Соболев будет пробиваться в основной состав «Зенита».

«Есть же Кассьерра, аргентинец, Сергеев», - рассуждает Геннадий Сергеевич.

Напомним, что ранее Соболев на протяжении четырёх лет играл в «Спартаке».

«Зенит» объявил о трансфере Соболева из «Спартака»