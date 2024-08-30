Мирзоян: «Спартак» научился играть без Соболева»

Экс-игрок московского «Спартака» Александр Мирзоян высказался об Александре Соболеве. В пятницу нападающий официально перешёл в питерский «Зенит».

«Спартак» в последнее время играл без Соболева и забивал по три мяча. Наверное, в команде нашлись новые сочетания, клуб научился играть без Александра. Нельзя сказать, какие бы были результаты, если б играл Соболев», - рассуждает Мирзоян для Metaratings.

Ранее Соболев на протяжении четырёх лет был игроком «Спартака». В последние недели футболиста отстранили от тренировок в московскому клубе, поэтому тренировался он индивидуально.

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