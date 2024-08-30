Кечинов: «Даку попортит кровь «Спартаку»

Бывший спартаковец Валерий Кечинов высказался о Мирлинде Даку. В седьмом туре РПЛ «Спартак» будет играть против «Рубина», за который как раз выступает Даку. Кечинов называет албанца одной из звёзд РПЛ.

«Серьёзный соперник для «Спартака». «Рубин» выглядит прилично, смотрел последние игры. В команде есть баланс в обороне и полузащите, впереди играет одна из звёзд РПЛ Даку, он попортит кровь «Спартаку», - делится Кечинов с «Чемпионатом».

Напомним, что в шести прошедших матчах РПЛ Даку не забивал только в одном – против питерского «Зенита» во втором туре.

Игра «Спартак» - «Рубин» пройдёт пройдёт в субботу, 31 августа в Москве.