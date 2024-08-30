Черданцев: «Соболев в хорошей форме сильнее Кассьерры»

Футбольный комментатор Георгий Черданцев сравнил новичка питерского «Зенита» Александра Соболева с его конкурентом на позиции центрфорварда в лице Матео Кассьерры.

«Зенит» получил хорошую вариативность. В хорошей форме он сильнее Кассьерры, даёт больше объема, выигрывает больше единоборств и так далее», - рассуждает Черданцев для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что колумбиец по итогу прошлого сезона стал лучшим бомбардиром РПЛ. Он оформил в матчах лиги 21 гол. Соболев же в прошлом сезоне в «Спартаке» в рамках Премьер-лиги забил пять голов.

Ранее Соболев обратился к «Спартаку» в личном телеграм-канале.