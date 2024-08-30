Черданцев: «Зенит» получает классного форварда, «Спартак» – деньги, Сергеев – «Крылья»

Футбольный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал самое свежее подписание «Зенита». Питерский клуб пополнил нападающий «Спартака» Александр Соболев.

«Зенит» получает фактурного и классного нападающего с российским паспортом. «Спартак» получает деньги. А Иван Сергеев — игровую практику в «Крыльях Советов», все довольны», - делится Черданцев для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что о переходе Соболева из «Спартака» стало известно в эту пятницу, 30 августа.

Ранее Соболев обратился к своему уже бывшему клубу в личном телеграм-канале. Он объяснил свой переход желанием получить новый вызов в карьере.