Бывший нападающий «Терека» (сейчас «Ахмат») и нынешний президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал трансфер 27-летнего нападающего Александра Соболева из московского «Спартака» в санкт-петербургский «Зенит».

- Соболев не первый и, я думаю, не последний, кто переходит из «Спартака» в «Зенит» или из «Зенита» в «Спартак». Для спортсмена очень важно, что вся эта история закончилась, и теперь он приступает к тренировочному процессу, к играм. У него начинается новая история. Вопрос, как пройдёт адаптация Соболева в «Зените», как примут его болельщики и коллектив. Мы видели много примеров, когда после переходов из других клубов в «Зенит» у футболистов не получалось раскрыть свой потенциал и заиграть на хорошем уровне. Те же случаи с Бакаевым и Ахметовым показывают, что не всё так просто.

Что касаемо «Спартака», то, в принципе, любой уважающий себя клуб, если видит, что игрок не горит желанием выступать под его знамёнами, понимает, что от такого футболиста надо избавляться. Так «Спартак» и сделал, при этом заработав, если верить прессе, неплохие деньги. В СМИ фигурирует сумма в районе 10-12 миллионов евро, что почти в два раза больше заработка «Локомотива» на переходе в «Зенит» Глушенкова, который, по моему мнению, один из самых сильных, если не самый сильный футболист в российском чемпионате, – сказал Лахиялов.

Контракт Соболева с «Зенитом» рассчитан на три года с опцией продления на четвёртый.