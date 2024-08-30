Франко Камоцци, который в своё время был советником владельца «Спартака», специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об Александре Соболеве. В пятницу форварда официально представили в качестве игрока «Зенита».

«Потерял ли «Спартак» от ухода Соболева? Только время покажет, как и время покажет, что из этой сделки вынесет «Зенит». Соболев очень сильный игрок, но оценить его переход сложно», - говорит Камоцци нашему корреспонденту.

Напомним, что в «Спартаке» Соболев провёл последние четыре года карьеры. Ранее он обратился к уже бывшему клубу, пояснив, что ему в карьере нужен новый вызов.