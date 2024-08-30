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Камоцци: «Соболев – сильный игрок, но оценить его переход сложно» эксклюзив

30 Августа 2024 • 19:30 Комментировать

Франко Камоцци, который в своё время был советником владельца «Спартака», специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об Александре Соболеве. В пятницу форварда официально представили в качестве игрока «Зенита».

«Потерял ли «Спартак» от ухода Соболева? Только время покажет, как и время покажет, что из этой сделки вынесет «Зенит». Соболев очень сильный игрок, но оценить его переход сложно», - говорит Камоцци нашему корреспонденту.

Напомним, что в «Спартаке» Соболев провёл последние четыре года карьеры. Ранее он обратился к уже бывшему клубу, пояснив, что ему в карьере нужен новый вызов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Соболев Франко Камоцци ещё теги
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