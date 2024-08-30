Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил переход в «Зенит» из московского «Спартака» нападающего Александра Соболева.

- Сага наконец закончилась.

- И слава богу, что закончилась. Потому что футболист потерял много времени без полноценных тренировок. Понятно, что индивидуально Соболев тренировался, но всё равно это не то.

- Сколько времени потребуется ему на восстановление формы?

- Вряд ли много. Самое главное, чтоб психологически всё нормально было, чтобы он успокоился. Я думаю, за последние месяц-полтора Соболев потерял больше не функционально, а морально.

- А «Спартак» потерял с уходом Александра?

- Сложно сказать. Футбол – командный вид спорта. И если хотя бы с кем-то одним возникло недопонимание, это уже не идёт на пользу ни игроку, ни команде. Поэтому, наверное, хорошо, что расстались. Единственное, затянули. Можно было быстрее прийти к общему знаменателю. Но наверняка на то имелись свои обстоятельства.

- Для «Зенита» это усиление?

- Конечно, усиление. Футболист-то Соболев хороший. Тем более центрфорвард, как они хотели. Плюс россиянин, что немаловажно, – отметил Попов.

По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Контракт подписан на 3 года.