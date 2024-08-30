Соболев обратился к «Спартаку» после перехода в «Зенит»

Александр Соболев обратился к московскому «Спартаку» после ухода из клуба в питерский «Зенит». О трансфере официально стало известно в пятницу, 30 августа.

«Мне нужны новые вызовы и новый импульс в карьере. С руководством «Спартака» мы обсуждали возможное продолжение карьеры в клубе, я принял решение идти дальше. Благодарен «Спартаку» за все эти годы. Рад, что смог принести пользу в разные периоды. Спасибо болельщикам за их поддержку даже в сложные времена. Спасибо за всё!», - пишет Соболев в личном телеграм-канале.

Напомним, за «Спартак» Соболев выступал на протяжении последних четырёх лет карьеры после перехода из «Крыльев Советов» в 2020 году.

Ранее Соболев обратился к болельщикам «Зенита».