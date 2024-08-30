Терёхин рассказал, почему Соболев будет полезен «Зениту»

Бывший российский футболист Олег Терёхин порассуждал о том, какую пользу питерскому «Зениту» окажет новичок Александр Соболев. Нападающий официально стал игроком чемпиона России в эту пятницу, 30 августа.

«Прежде всего, он будет полезен забитыми мячами. У «Зенита» в последних матчах были трудности с голами, а Сергей Семак говорил, что в состав нужен габаритный форвард. Соболев – игрок такого типа», - говорит Терёхин с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что Соболев на протяжении последних четырёх лет был в «Спартаке». Последние несколько недель Александр тренировался индивидуально, так как был отстранён от тренировок с «красно-белыми».