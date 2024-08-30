Фамейе внесён в заявку «Рубина» на сезон

Форвард «Рубина» и сборной Ганы Джоэль Фамейе из-за травмы не играл пять месяцев. Завтра футболист может выйти на поле.

Весной он выступал за «Балтику», но получил тяжелую травму в игре против «Пари НН». В итоге вместо аренды Джоэль находился в лазарете. Сейчас нападающий с «Рубином» в Москве, а кроме того его внесли в заявку казанского клуба на сезон.

Если это сделано в таком срочном порядке, то можно предположить, что в матче против «Спартака» на игрока рассчитывают. Последний раз Фамейе выходил на поле 30 марта.

Всего в РПЛ он забил 52 мяча. В нашей стране футболист играет уже больше пяти лет.